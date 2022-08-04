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    Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

    Bursa'da araç kontrolünü kaybeden sürücü refüje çıkıp takla attı. Sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
    • 04.08.2022 - 06:09
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 06:09
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    Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

    Bursa'nın Osmangazi İlçesi İzmir Yolu üzerinde, Acemlerden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 16 NK 412 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Refüje çarpıp takla attı

    Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    Bursa da takla atan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı #1

    Sürücü alkollü çıktı

    İHA'nın haberine göre, araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün 1.53 promil alkollü olduğunu tespit edildi.

    Bursa da takla atan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı #2

    Bursa da takla atan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı #3


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