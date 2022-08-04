Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

Bursa'da araç kontrolünü kaybeden sürücü refüje çıkıp takla attı. Sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi İzmir Yolu üzerinde, Acemlerden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 16 NK 412 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüje çarpıp takla attı

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.





Sürücü alkollü çıktı

İHA'nın haberine göre, araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün 1.53 promil alkollü olduğunu tespit edildi.



