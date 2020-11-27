Bursa’da taksici cezaevinin önünde öldürüldü

Oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde saldırıya uğrayan taksici, hastane yolunda can verirken; kaçan katil zanlısı polis tarafından aranıyor.

Bursa’da taksici Sadık Çayır (57), 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü.

Serdar Umur'un hayatını kaybettiği çatışmada, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çayır'ın oğlu Alican Çayır ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Sadık Çayır, bugün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde bulunan Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi.

Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti.

OĞLUNU GÖREMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

9 kurşun isabet eden Çayır, ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

POLİS, SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının daha önceki olayla ilgili olabileceği bildirildi.