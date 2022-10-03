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    Bursa'da talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

    İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde orman ürünleri fabrikasında çalışan Çağdaş Tükenmez, talaş makinesine düşerek yaşamını yitirdi.
    • 03.10.2022 - 07:44
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    Bursa'da talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri fabrikasında çalışan işçi Çağdaş Tükenmez(19), talaş makinesini kullandığı sırada dengesini kaybederek içine düştü.

    Olay yerinde can verdi

    DHA'nın haberine göre; durumu gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tükenmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    İtfaiye ekiplerince makineden çıkartılan Çağdaş Tükenmez'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Bursa da talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti #1


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