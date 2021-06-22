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Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından vuruldu
26 yaşındaki E.Y., tanımadığını belirttiği iki kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
- İHA
- 22.06.2021 - 09:20
- Güncelleme : 22.06.2021 - 09:54
Bursa'da yaşayan E.Y isimli bir kişi, Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Taşköprü mevkisinde tanımadığı kişiler tarafından vuruldu.
AYAĞINDAN VURULDU
Yanındaki arkadaşıyla yolda yürüyen 26 yaşındaki E.Y, iki kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.
Şüphelilerin ikisi ormanlık alana kaçarak gözden kaybolurken, yaralı E.Y. 'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşı yaptı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis eve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı E.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.