Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar, başka takımın taraftarlarıyla tekme tokat kavga etti. Kavga etme anı anbean kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16’ncı lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin olduğu gibi Bursa’nın da birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı.

Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İnegöl ilçesinde Beşiktaş ve diğer taraftarlar karşı karşıya geldi.

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Karşı karşıya gelen taraftarlar bir anda tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaşlı taraftarlar ile diğer taraftarlar arasında arbede yaşarken, olaya çok sayıda polis müdahale etti.

Kavgada yaralanan olmazken, güvenlik güçleri taraftarları ulaştırarak evlerine gitmesini sağladı.

Bursa'da taraftarlar birbirine girdi VİDEO