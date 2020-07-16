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    Bursa'da tarihi binada yangın

    10 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın 1 saat sonunda kontrol altına alınırken, tarihi bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 08:45
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    Bursa'da tarihi binada yangın

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlıYahşibey Mahallesi'nde bulunan tarihi metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yagın çıktı.

    1 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

    OCAK AYINDA DA YANGIN ÇIKTI

    Öte yandan, tarihi binada geçtiğimiz ocak ayında da yangın çıkmış ve bu yangında hasar görmüştü. Daha önce kentin en bilindik kafelerinden biri olarak kullanılan binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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