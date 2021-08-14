Akşam saatlerinde yüksek bir gürültüyle devrilen tarihi çınar ağacının düştüğü sırada şehitlikte kimsenin bulunmaması faciayı önledi. 10'a yakın şehit mezarında hasar oluştuğu belirtildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği’nde saat 21.30 sıralarında yüksek bir gürültüyle tarihi çınar ağacı devrildi.

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar gelip baktıklarında durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

10'A YAKIN MEZARDA HASAR OLUŞTU

Olayın olduğu saatte şehitlikte kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engellerken şehitlik’te toplam 10’a yakın mezarda hasar olduğu tespit edildi.

Bursa'da tarihi çınar ağacı, şehitliğe devrildi VİDEO









