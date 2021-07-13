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Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü

Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü

250 yıllık çınar ağacının metrelik dalı koparak 2 iş yerinin çatısına devrildi. Daha sonra masaların olduğu yere devrilen dalı fark edenler kaçınca, yaralanan olmadı.