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- Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü
Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü
- DHA
- 13.07.2021 - 16:30
- Güncelleme : 13.07.2021 - 16:47
Bursa İznik’e bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde 250 yıllık çınardan çatırdama sesleri geldi.
Gelen sesleri duyanlar, hemen bölgeden uzaklaştı.
Bir süre sonra 9 metre uzunluğundaki dal, ağaçtan koparak, önce altında bulunan 2 iş yerinin çatısına sonra da kaldırımdaki masaların üzerine düştü.
KOPMA ANI KAMERADA
Dalın kopma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü VİDEO
İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, kopan dalı kaldırdı. Masalar etrafında oturanların kaçmasıyla yaralanan olmadı, iş yerlerinde ise hasar oluştu.
"ÇOK BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK"
Olay sırasında dükkanda çalıştığını belirten Hayrettin Alan, “Gürültüyle dışarı çıktım. Dal kopmuş. Allah’tan o anda altında oturan kalmamıştı. Çok büyük tehlike atlattık.” dedi.