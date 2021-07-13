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    Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü

    250 yıllık çınar ağacının metrelik dalı koparak 2 iş yerinin çatısına devrildi. Daha sonra masaların olduğu yere devrilen dalı fark edenler kaçınca, yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 16:47
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    Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü

    Bursa İznik’e bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde 250 yıllık çınardan çatırdama sesleri geldi.

    Gelen sesleri duyanlar, hemen bölgeden uzaklaştı.

    Bir süre sonra 9 metre uzunluğundaki dal, ağaçtan koparak, önce altında bulunan 2 iş yerinin çatısına sonra da kaldırımdaki masaların üzerine düştü.

    KOPMA ANI KAMERADA

    Dalın kopma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bursa'da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü VİDEO

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #1

    İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, kopan dalı kaldırdı. Masalar etrafında oturanların kaçmasıyla yaralanan olmadı, iş yerlerinde ise hasar oluştu.

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #2

    "ÇOK BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK"

    Olay sırasında dükkanda çalıştığını belirten Hayrettin Alan, “Gürültüyle dışarı çıktım. Dal kopmuş. Allah’tan o anda altında oturan kalmamıştı. Çok büyük tehlike atlattık.” dedi.

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #3

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #4

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #5

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #6



    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #7

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #8

    Bursa da tarihi çınarın 9 metrelik dalı, kafenin üstüne düştü #9

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