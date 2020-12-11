Bursa'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

3 milyon lira değerindeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.G. isimli kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, bir süre fiziki ve teknik takibe aldıkları K.G.’yi elindeki eserleri satmaya götürürken yakaladı.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Önü kesilerek aracı durdurulan şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait çocuk lahiti, Roma dönemine ait lahit kapağı ve Bizans dönemine ait üzerinde farklı figürler bulunan 5 lahit kapağı bulundu.

Ele geçirilen eserlerin, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

KAÇAK KAZI OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Öte yandan Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kaçak kazı yapanlara suçüstü baskın düzenledi. Baskında S.Ç. (59) ve K.Y. (55), gözaltına alındı.

Her iki olayda da gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.