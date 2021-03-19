Bursa'da tarihi eser kaçakcılarına suçüstü: 4 gözaltı

Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik döneme ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen eserlerin 75 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O., A.Ç., Ü.Y. ve M.U. adlı şüphelilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Teknik takibe alınan şüpheliler, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında durduruldu.

75 BİN DOLAR DEĞERİNDE 191 PARÇA

Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda, Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik dönemlere ait 167 gümüş sikke ile yine aynı dönemlere ait 15 yüzük ve 9 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin 75 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmaz üzere gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

















