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    Bursa’da, tarlada 400 kiloluk domuzu vurdular

    Tarlalarına girip ekinlerine zarar veren domuzun peşine düşen çiftçiler, uzun uğraşlar sonucu domuzu yakaladı. Domuzun, 400 kilo ağırlığında ve oldukça büyük olduğu görüldü.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 12:50
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    Bursa’da, tarlada 400 kiloluk domuzu vurdular

    Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil köyündeki çiftçiler, tarlalarına dadanan domuzdan dolayı mağdur oldu.

    Köyde yaşayan vatandaşlar, tarlalara bin bir emekle ekilen hububat ve meyvelere zarar veren domuzu yakalamaya karar verdi.

    Uzun bir süre bekleyen vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda domuzu yakalayabildi.

    7 AVCI VURDU

    7 avcı tarafından vurulan domuzun, 400 kilo ağırlığında, oldukça büyük olduğu görüldü.

    Tarlalarına zarar veren domuzu yakalayan çiftçiler hem rahat bir nefes aldı hem domuzla fotoğraf çektirdi.

    Bursa’da, tarlada 400 kiloluk domuzu vurdular #1

    Bursa’da, tarlada 400 kiloluk domuzu vurdular #2

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