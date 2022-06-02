Bursa'da tarlasındaki taşlar, servet değerinde olduğunu anlayana kadar çalındı

Ali Aydın isimli bir vatandaş, tarlasında bulduğu taşların tonu 1.600 dolar olan Mor Jade taşları olduğunu anlayana kadar taşlar, kamyonlarla gelenler tarafından çalındı.

Bursa’nın Harmancık ilçesi Akpınar köyünde yaşayan Ali Aydın, tarlasında mor renkli taşlar olduğunu fark etti.

Yapılan incelemeler neticesinde taşların, ‘Mor Jade’ olduğu tespit edildi.

Jadeit, kuvars, flogopit, klorotoid, epidot ve ortoklas altı mineralin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan mor renk bu taşların tonunun 1.600 dolar olduğu öğrenildi.

Söz konusu taşlar, kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı. Mor renk taşların takı tasarımında kullandığı ortaya çıktı.

Elinde kalan taşlara, 60 bin liradan alıcı arıyor

Japonların uğur taşı olarak bilinen bu taşların, takı tasarımında kullanıldığı öğrenildi.

Taştan elinde 1 ton kadar kalan Ali Aydın, taşları alıcı bulduğu taktirde 60 bin liraya satmayı düşündüğünü ifade etti.

İHA’nın haberine göre; büyük bir serveti kaçıran Aydın, elinde kalan son taşlarla küçük de olsa para kazanmayı hedefliyor.

“Gece gelip kamyon kamyon çaldılar”

Tarlasından çıkan taşlarının kamyon kamyon çalındığını ifade eden Ali Aydın, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Tarlamda mor renk taşlar vardı, bu taşların değerli olduğu anlaşıldı, gelen giden aldı götürdü. Gece gelip kamyon kamyon çaldılar.

“Taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı”

Biz taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı. Şimdi bu taşın tonu bin 600 dolar yapıyor. Tarlamda servet vardı, ben hiç para kazanamadım. Tarlamdan 7 kamyon taş çalınmıştır. Bu taş Japonların uğur taşı olarak biliniyormuş, taşlardan en son ben 1 ton kadar topladım. Onlar da elimde. Müşteri çıkarsa elimde kalan son taşların hepsini 60 bin liraya satmayı düşünüyorum."





‘Dünyanın tek bilinen mor jade kaynağı’

Yapılan araştırmalar sonucu dünya çapındaki birçok bölgede yataklanmış yeşil ve beyaz renkli 'jade’ler çok eski zamanlardan beri bilinse de, süs taşı kalitesindeki mor jade içeren zengin maden yatağı yeri şimdiye kadar literatürde bildirilmedi.

Bu nedenle, dünyanın tek bilinen mor jade kaynağı, jeolojik olarak incelenmiş bu bölge içerisinde bulunuyor. Mor jade malzemesinin en tipik ham blokları, Akpınar köyü yakınında sahadan elde ediliyor. Kaba kristalinden ziyade ince taneli (finegrained) olan bu kütlesel malzeme, ‘çeşitli süs taşı objeleri olarak kesilmeye çok uygun’ özelliğiyle biliniyor.