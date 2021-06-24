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    Bursa'da tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü

    Tarlasını sürdüğü sırada şarampole devrilen traktörünün altında kalan 78 yaşındaki yaşlı adam, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 07:31
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    Bursa'da tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü

    Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Hacıkara Mahallesi’nde tarlasını süren Ramiz Baykul (78) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

    Baykul’un akşam saatlerinde eve dönememesinden şüphelenen ailesi, tarlaya gittiğinde traktörün şarampole devrildiğini ve Ramiz Baykul’un aracın altına hareketsiz yattığını gördü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Baykul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramiz Baykul'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü #1

    Bursa da tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü #2

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