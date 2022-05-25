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    Bursa’da tartışma sonrası cinayet: 2 ölü

    Site bahçesinde tartıştığı 1 çocuk annesi eski arkadaşına tabancayla ateş eden zanlı, aynı silahla kendini de vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikili hayatını kaybetti.
    • 25.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:51
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    Bursa’da tartışma sonrası cinayet: 2 ölü

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde bulunan bankta birlikte oturarak sohbet eden E.T.Ç. (44) ile eski arkadaşı D.K. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Göğsüne isabet etti

    Saat 18.45 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan E.T.Ç., D.K.’ye ateş etti.

    Sol göğsüne kurşun isabet eden D.K., kanlar içinde yere yığıldı.

    Ardından E.T.Ç. aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

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    Ekipler, ağır yaralı buldu

    Olayı gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen D.K. ile E.T.C., ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

    Bursa’da tartışma sonrası cinayet: 2 ölü #2

    Her ikisi de hayatını kaybetti

    Site çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde uzun süre boş kovan aradı.

    Hastanede tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk annesi D.K. ile E.T.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA’nın haberine göre olay yerinde inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

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