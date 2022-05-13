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    Bursa'da tartıştığı akrabasını silahla yaraladı

    Aralarında husumet bulunan akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurup ağır yaralayan Ünal E. ifadesinde, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi.
    • 13.05.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:35
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    Bursa'da tartıştığı akrabasını silahla yaraladı

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde, sokakta karşılaşan husumetli akrabalar arasında tartışma yaşandı.

    DHA'nın haberine göre; Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etti. Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralandı, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

    Bursa'da tartıştığı akrabasını silahla yaraladı

    1 ağır yaralı

    Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    3 kişi gözaltına alındı

    Şüpheli Ünal E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibiyle İstanbul'da yakalandı. Ünal E. ile birlikte kendisine yardım ettiği iddia edilen L.E. (51), A.E. (26) ve M.D. (32) de gözaltına alındı.

    "Namusumu temizledim" dedi

    Geniş güvenlik önlemleriyle Gemlik'e getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, "Namusumu temizledim. Eniştem, karıma göz koymuştu." dedi.

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