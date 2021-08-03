Bursa'da tartıştığı arkadaşını öldürdü

Kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, suç aleti ile yakalanarak gözaltına aldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Dalyan Sokak’ta psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Adem Karasaç (45), kendisine büyü yaptığını düşündüğü Selahattin İskender’in (57) kapısına dayandı.

Burada Selahattin İskender ile tartışan Adem Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle İskender’e ateş açtı.

Bacağının farklı yerlerine saçma isabet eden İskender, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Adem Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İskender, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“BANA BÜYÜ YAPTIĞI İÇİN VURDUM”

Bu sırada polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü.

Şüpheli Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, “Selahattin’in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.