Bursa'da tartıştığı eşini öldüren cani koca, kaçtı

41 yaşındaki kadının cesedini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları buldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112’nci Sokak’ta yaşayan, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ile 41 yaşındaki eşi Serpil Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş’ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI APARTMANI İNLETTİ

Karataş'ın cesedini, oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine, apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis, kaçan Osman Cenk Karataş’ı yakalamak için çalışma başlattı.