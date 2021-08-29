Bursa'da tartıştığı kişi tarafından dükkanında vuruldu

Bursa'da tartıştığı kişi tarafından dükkanında vuruldu

Bir eğlence mekanında yaşadığı tartışma sonucu, mekandan ayrılan Mehmet Y., ertesi sabah tartıştığı Maşallah G.'yi vurdu. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Mehmet Y., kanlar içinde yere yığıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Maşallah G., gittiği eğlence mekanında Mehmet Y. isimli bir şahısla tartışma yaşadı.

Tartışma sonucu mekandan ayrılan Mehmet Y., ertesi gün Maşallah G.'nin dükkanına geldi.

Dükkanının kapısında oturan Maşallah G., Mehmet Y.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Maşallah G.'yi kanlar içerisinde yerde gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, sonrasında ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri, dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Görüntülerden eşkali belirlenen Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkanının önünde oturan Maşallah G.'ye bir kişinin silahla ateş edip kaçtığı görüldü.