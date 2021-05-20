İki kişi arasında çıkan tartışma sonucu taraflardan biri, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Kavga ettiği şahsı ayağından yaralayan saldırgan, daha sonra rastgele sağa sola ateş etmeye başladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde, daha önce uyuşturucu kullanmak ve farklı suçlardan sabıkası bulunduğu belirlenen B.A. (26) ile S.D. (27) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma esnasında iddiaya göre S.D., arkadaşı B.A.’ya bıçak çekti.

POMPALIYLA KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasındaki boğuşmadan kurtulan B.A., evine çıkarak pompalı tüfekle geri döndü. B.A. evinden aldığı pompalı tüfekle önce S.D.’yi bacağından yaraladı. Daha sonra sağa sola ateş etmeye başlayan B.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmalar bir hafif ticari araç, bir şehir içi minibüs ile bir otomobile zarar verdi.

Bursa'da tartıştığı kişiyi ayağından vurdu VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan S.D.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de B.A.’yı gözaltına alırken, zanlının babası ile kız kardeşi de ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.