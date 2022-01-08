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    Bursa'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hakan E., tartıştığı Mustafa A.'yı pompalı tüfekle bacağından vurdu. Mustafa A. ağır yaralanırken, Hakan E. ise kaçtı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 19:42
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    Bursa'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu

    Akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hakan E. ile Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    POMPALI TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeleğinin altında taşıdığı pompalı tüfeği çıkaran Hakan E., Mustafa A.'nın bacağına bir el ateş etti. Mustafa A. kanlar içinde kalırken Hakan E. ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    DURUMU AĞIR

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa A., Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu #1

    Bursa da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu #2

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    Bursa da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu #4

    Bursa da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu #5

    Bursa da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu #6


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