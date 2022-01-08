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- Bursa'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu
Bursa'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu
- DHA
- 08.01.2022 - 19:42
Akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hakan E. ile Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeleğinin altında taşıdığı pompalı tüfeği çıkaran Hakan E., Mustafa A.'nın bacağına bir el ateş etti. Mustafa A. kanlar içinde kalırken Hakan E. ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa A., Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.