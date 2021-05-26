Bursa'da tartıştığı sevgilisini vurdu

Bursa’da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vuruldu.

Bursa’da 47 yaşındaki Başak A., 36 yaşındaki Adem A. ile telefonda tartıştı.

MERMİ YAĞMURUNA TUTTU

Tartışma üzerine Adem A. kız arkadaşının evine geldi. Saldırgan o sırada işinden evine arkadaşı Özcan D. ile dönen kadına, yanında getirdiği silah ile ateş etti.

Adem A. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR AMELİYATA ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başak A. ile Özcan D. kaldırıldıklarıı hastanede ameliyata alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri zanlı Adem A’yı yakalamak için çalışma başlattı.



































