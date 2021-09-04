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    Bursa'da taşındığı evini kontrole gitti, öldürüldü

    3 yıl önce taşındığı metruk evinde izinsiz kalan kişi tarafından bıçaklanan 60 yaşındaki Fikret Altınsoy, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 17:49
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    Bursa'da taşındığı evini kontrole gitti, öldürüldü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evinden 3 yıl önce taşınan Fikret Altınsoy, uzun süredir boş olan evden sesler duyulması üzerine harekete geçti.

    Yeğeni Ali Burcan ve yine bir yakını ile evi kontrol etmeye giden Fikret Altınsoy, burada bir kişi ile karşılaştı.

    YEĞENİYLE BERABER BIÇAKLANDI

    Altunsoy, burada kaldığı belirlenen kişiden çıkmasını isteyince tartışma çıktı. Şüpheli, bıçakla Altınsoy ile yeğeni Burcan'ı yaraladı. Şüpheli kaçarken, durumu fark eden mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bursa da taşındığı evini kontrole gitti, öldürüldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fikret Altınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ali Burcan’ın tedavisi ise sürüyor.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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    Bursa da taşındığı evini kontrole gitti, öldürüldü #3

    Bursa da taşındığı evini kontrole gitti, öldürüldü #4

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