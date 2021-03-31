Bursa'da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu

Bursa'da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında bin 500 tavuk telef oldu.

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

ALEVLERE KÜMESLERE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu-Video

2 SAAT ÇABA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

BİN 500 TAVUK TELEF OLDU

Yangında bin 500 tavuk telef olurken çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle ortaya çıkan zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.