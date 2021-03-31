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    Bursa'da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu

    Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında bin 500 tavuk telef oldu.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 04:45
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 05:00
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    Bursa'da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu

    Bursa’nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    ALEVLERE KÜMESLERE SIÇRADI

    Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Bursa'da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu-Video

    Bursa da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu #1

    2 SAAT ÇABA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

    12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

    Bursa da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu #2

    BİN 500 TAVUK TELEF OLDU

    Yangında bin 500 tavuk telef olurken çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle ortaya çıkan zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu #3

    Bursa da tavuk çiftliğindeki yangında bin 500 tavuk telef oldu #4

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