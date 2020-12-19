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    Bursa'da tavuk hırsızlığı

    Tavukları çuvala dolduran hırsızlar, olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 09:51
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    Bursa'da tavuk hırsızlığı

    Bursa'da bir kümesteki tavuklar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

    Bir iş yerinin önünde bulunan kümese giren hırsızlar, tavukları çuvala doldurdu.

    TAVUKLARI ÇUVALA KOYDULAR

    Hırsızlık anında kümesteki at ise olay yerinden korkarak uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasınca anbean yansıdı.

    Görüntülerde hırsızların çaldığı tavukları çuvala koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Bursa da tavuk hırsızlığı #1

    Bursa da tavuk hırsızlığı #2

    Bursa da tavuk hırsızlığı #3

    Bursa da tavuk hırsızlığı #4

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