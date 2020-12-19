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Bursa'da tavuk hırsızlığı
Tavukları çuvala dolduran hırsızlar, olay yerinden kaçtı.
- İHA
- 19.12.2020 - 09:51
Bursa'da bir kümesteki tavuklar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Bir iş yerinin önünde bulunan kümese giren hırsızlar, tavukları çuvala doldurdu.
TAVUKLARI ÇUVALA KOYDULAR
Hırsızlık anında kümesteki at ise olay yerinden korkarak uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasınca anbean yansıdı.
Görüntülerde hırsızların çaldığı tavukları çuvala koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.