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    Bursa'da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü

    İnegöl ilçesinde Rauf Halil B.'nin, tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürerek traktörle çektiği görüntüler kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 11:53
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    Bursa'da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi’nde Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

    Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı.

    O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi.

    Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Bursa da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü #1

    Bursa da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü #2

    Bursa da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü #3

    Bursa da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü #4


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