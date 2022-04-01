- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü
Bursa'da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü
İnegöl ilçesinde Rauf Halil B.'nin, tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürerek traktörle çektiği görüntüler kameralara yansıdı.
- DHA
- 01.04.2022 - 11:33
- Güncelleme : 01.04.2022 - 11:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi’nde Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.