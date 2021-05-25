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    Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı

    Bursa'da müstakil evde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 09:06
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    Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, tek katlı evde yangın çıkarken, polis yangının kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

    Kundakalama üzerinde duran polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

    Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı VİDEO

    Bursa da tek katlı evde yangın çıktı #1

    Bursa da tek katlı evde yangın çıktı #2

    Bursa da tek katlı evde yangın çıktı #3

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