Bursa'da müstakil evde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, tek katlı evde yangın çıkarken, polis yangının kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Kundakalama üzerinde duran polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı VİDEO



