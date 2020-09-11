Bursa'da tek teker üzerinde giden motosikletliye ceza

Arkasında yolcu olmasına rağmen motosikletini tek teker üzerine kaldırıp tehlike saçan sürücüye, 7 bin 159 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Mudanya Caddesi'nde, yanından geçen onlarca araca aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde metrelerce yol katetti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kendisinin ve yanında bulunan arkadaşının canını hiçe sayarak motosikletini şahlandırıp tek teker üzerinde seyreden sürücü, sosyal medyada da binlerce kişinin tepkisi ile karşılaştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI, 250 KAMERA İNCELENDİ

Görüntülerin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 250 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 19 yaşındaki U.B. olduğunu tespit etti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 7 BİN LİRA CEZA

Evinde yakalanarak gözaltına alınan genç, Çekirge Polis Karakolu'na getirildi.

U.B.'ye ehliyetsiz motor kullanmak, başkasına ait motor kullanmak, plakasız motosiklet kullanmaktan 7 bin 159 lira cezai işlem uygulanırken, trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.