Motosikletteki 2 kişinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, trafik polislerince tespit edilen sürücüye toplam 552 TL ceza kesildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde arkasında oturan kişiyle seyahat eden sürücü, bir ara kullandığı motosikletin ön tekerleğini kaldırdı.

Bir süre tek teker üzerinde giden sürücü, başka bir araçta bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TEHLİKELİ YOLCULUK

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, gençlerin tehlikeli yolculuğu büyük tepki topladı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Ekipler, 16 BTE 13 plakalı motosikletin sürücüsünün F.S. olduğunu belirledi. F.S.’ye, trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 132 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçundan 288 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde kişileri korkutmak suçundan 132 TL olmak üzere toplam 552 TL ceza kesildi.

Ayrıca psikotekniğe sevk edilen F.S.’nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Bursa’da tek tekerli magandaya ceza ViDEO