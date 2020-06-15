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- Bursa'da tekel işletmecisini pompalı tüfekle vurdu
Bursa'da tekel işletmecisini pompalı tüfekle vurdu
- DHA
- 15.06.2020 - 15:12
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde tekel bayi işleten 39 yaşındaki Yılmaz Aslankılıç, husumetli olduğu S.Ö. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
Müşterilerin gözü önünde vurulan Yılmaz Aslankılıç kanlar içinde yere yığılırken, S.Ö. ise olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Müşterilen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslankılıç, bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Aslankılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.'yi (52) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.