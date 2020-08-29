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    Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Şehir dışından 3 kilo metamfetamin getiren engelli uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 15:30
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    Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.G. ve N.G.'nin il dışından Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler şehrin giriş ve çıkışlarını ablukaya alarak, E.G.G. ve N.G.'nin bulunduğu 34 AP 2462 plakalı otomobili takibe aldı.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonun ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları otomobilde garaja çekildi. Narkotik dedektör köpeğinin yaptığı aramalarda, otomobilin koltuğunun altına saklanmış şekilde 2 kilo 960 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından E.G.G. ve N.G. adliyeye sevk edildi.

    Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı VİDEO

    TEKERLEKLİ SANDALYELİ TORBACI

    Şüpheli otomobili durduran ekipler, E.G.G.'nin engelli olduğunu fark etti. Belden aşağısı olmayan ve tekerlekli sandalyesiyle uyuşturucu ticareti yapan E.G.G.'yi görenler ise hayrete düştü.

    Bursa da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı #1

    Bursa da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı #2

    Bursa da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı #3

    Bursa da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı #4

    Bursa da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı #5

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