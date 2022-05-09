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Bursa'da tekme tokat sigara kavgası
Metroda sigara içen gençlerle duruma tepki gösteren kişiler arasında yaşanan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 09.05.2022 - 09:16
- Güncelleme : 09.05.2022 - 09:47
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sigara içmek isteyen gençler Acemler metro istasyonunda olay yarattı.
Sigara içen gençleri gören diğer vatandaşlar, duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
Tekme tokat kavga ettiler
Kavga metronun dışına sıçrarken, görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.
Bursa'da tekme tokat sigara kavgası VİDEO
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre; Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.