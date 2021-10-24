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    Bursa'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

    Bilinmeyen nedenle çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen fabrika işçisi, dumanlardan etkilenerek baygınlık geçirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 16:53
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    Bursa'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tekstil fabrikası alevlere teslim oldu.

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede yayılarak bölgeyi saran yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

    12 PERSONEL MÜDAHELE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 12 personel ile alevlere müdahalede bulundu.

    Yangının ana depoya sıçramamasıyla büyük bir felaketin önüne geçildi.

    Bursa da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu #1

    FABRİKA İŞÇİSİ BAYILDI

    Alevler kısa sürede kontrol altına alırken, fabrika içerisinde kendi imkanlarıyla müdahalede bulunan fabrila işçisi dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

    Bursa da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu #2

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Arkadaşlarının yardımıyla olay yerinde bulunan ambulansa taşınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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    Bursa da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu #5

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