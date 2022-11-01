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    Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

    Nilüfer'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıkarken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • 01.11.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 22:02
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    Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki deki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Karesi Tekstil'e ait fabrikada saat 20.00 sularında yangın çıktı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ve OSB'ye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

    Dumanlar gökyüzünü kapladı

    İHA'nın haberine göre; yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

    Çalışmalar sürüyor

    Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

    Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın çıktı VİDEO

    Bursa da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı #1

    Bursa da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı #2

    Bursa da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı #3


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