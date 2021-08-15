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Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan kadın işçi yaralandı

Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan kadın işçi yaralandı

Bacağı makinenin silindirine sıkışan Fatma B. yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kadının bacağında kırıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.