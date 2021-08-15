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    Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan kadın işçi yaralandı

    Bacağı makinenin silindirine sıkışan Fatma B. yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kadının bacağında kırıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 16:32
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    Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan kadın işçi yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 40 yaşındaki Fatma B.,  sol bacağını makinenin silindirine sıkıştırdı.

    Yaralanan kadın işçinin yardımına iş arkadaşları koşarken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

    İTFAİYE BACAĞI SIKIŞAN KADINI KURTARDI

    İtfaiye ekipleri, bacağı sıkışan kadını kurtardı.

    Bacağında kırıklar oluşan Fatma B., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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