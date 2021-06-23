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    Bursa'da televizyon tamircileri, martıların saldırısına uğradı

    Uydu tamir etmek için çatıya çıkan iki televizyon tamircisinin, martıların saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 19:09
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    Bursa'da televizyon tamircileri, martıların saldırısına uğradı

    Bursa'nın İznik ilçesinde televizyon tamircisi iki arkadaş Enes Seyfettin Şahin ve iş arkadaşı Emrullah Tabak, bir binanın çatısına çıktı.

    İki tamirci, çanak anten takmak için çıktıkları çatıda bir çok martının saldırısına uğrayarak zor anlar yaşadı.

    DAKİKALARCA SÜRDÜ

    Dakikalarca martıların saldırısına uğrayan Şahin ve Tabak, sürekli çevirdikleri sopa sayesinde yara almadan işlemini tamamladı.

    Bursa'da televizyon tamircileri, martıların saldırısına uğradı VİDEO

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Başından geçenleri görüntüleyen Şahin, o anları sosyal medyaya attı ve beğeni rekoru kırdı.

    Bursa da televizyon tamircileri, martıların saldırısına uğradı #1

    Bursa da televizyon tamircileri, martıların saldırısına uğradı #2

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