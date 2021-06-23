Uydu tamir etmek için çatıya çıkan iki televizyon tamircisinin, martıların saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde televizyon tamircisi iki arkadaş Enes Seyfettin Şahin ve iş arkadaşı Emrullah Tabak, bir binanın çatısına çıktı.

İki tamirci, çanak anten takmak için çıktıkları çatıda bir çok martının saldırısına uğrayarak zor anlar yaşadı.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

Dakikalarca martıların saldırısına uğrayan Şahin ve Tabak, sürekli çevirdikleri sopa sayesinde yara almadan işlemini tamamladı.

Bursa'da televizyon tamircileri, martıların saldırısına uğradı VİDEO

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Başından geçenleri görüntüleyen Şahin, o anları sosyal medyaya attı ve beğeni rekoru kırdı.



