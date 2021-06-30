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Bursa’da temizlik işçisi ormanlık alanda çıkan yangına sebep oldu

Bursa’da temizlik işçisi ormanlık alanda çıkan yangına sebep oldu

Hikmet Şahin Kent Hali’nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına, halde temizlik işçisi olarak çalışan bir kişinin, biriken samanları yakmak istersen sebep olduğu ortaya çıktı.