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- Bursa’da temizlik işçisi ormanlık alanda çıkan yangına sebep oldu
Bursa’da temizlik işçisi ormanlık alanda çıkan yangına sebep oldu
- İHA
- 30.06.2021 - 08:26
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Tavşanlık mevkisinde saat 16.30 sularında yangın çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA; Hikmet Şahin Kent Hali’nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir dönümlük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
TEMİZLİK İŞÇİSİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan yangının ardından olayı derinleştiren polis ekipleri, yangının kasıtlı olduğu ihtimaline karşı soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde, halde temizlik işçisi olarak çalışan Cemal K.'nin (60) biriken samanları yok etmek için ateş yaktığı, yangının bu sebeple rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradığı tespit edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemal Karakuş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangına temizlik işçisi sebep olmuş VİDEO
MOBESE KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ
Öte yandan temizlik işçisi Cemal K.’nın biriken samanları yakmaya çalışması MOBESE kameralarına yansıdı.