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    Bursa'da tencere atılarak engellenmek istenen hırsız, tencereyi de çaldı

    Sitedeki bisikleti çalan hırsız, kendisini engellemek isteyen vatandaşlar tarafından atılan tencereyi ve tavayı da çalarak kayıplara karıştı.
    • 18.07.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 11:15
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    Bursa'da tencere atılarak engellenmek istenen hırsız, tencereyi de çaldı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.

    Gece yarısı bir sitenin duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi, sitenin depo kısmından bisikleti çaldı.

    Bunun üzerine hırsızı gören site sakinlerinden biri, "hırsız var" diye bağırarak hırsıza balkondan tencere fırlattı.

    Arsız hırsız, kendisine atılan tencereyi de alarak çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı.

    Bursa'da tencere atılarak engellenmek istenen hırsız, tencereyi de çaldı - VİDEO

    Tencere ve tava atarak engellemeye çalıştılar

    Olayın görgü tanıklarından Furkan Hüyük, "Gece arkadaşlar ile parkta oturuyorduk. Bir anda site sakileri 'hırsız var' diye bağırmaya başladılar. Biz de hemen koştuk oraya. O sırada hırsız bisiklet sürerek kaçmaya çalıştı.

    Site sakinleri de balkondan hırsıza tencere ve tava atarak engellemeye çalıştı. Hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak bisikletle birlikte buradan hızlıca uzaklaştı." dedi.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; vatandaşların şikayeti üzerine polis, hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da tencere atılarak engellenmek istenen hırsız, tencereyi de çaldı #1

    Bursa da tencere atılarak engellenmek istenen hırsız, tencereyi de çaldı #2

    Bursa da tencere atılarak engellenmek istenen hırsız, tencereyi de çaldı #3


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