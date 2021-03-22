Bursa’da ters yöne giren sürücü, aracının içinden sağ çıkamadı

Ters yöne giren araç karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araç içine sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otomobil sürücüsü Kazım Aydın (79), Bursa’dan geliş yönüne tersten girdi.

O sırada başka bir otomobil, ters yöne giren araçtan kaçamadı.

Saat 11.30 sıralarında Polis Hatıra Ormanı önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonucunda ortaya bir can pazarı çıktı. Ter yöne giren Kazım Aydın, araçta sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALI ATLATTILAR

Aydın’ın yanında bulunan Ali A. isimli bir şahıs ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Diğer araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.