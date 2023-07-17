Bursa'da tesettürlü genç kıza hakaret eden kadına yolculardan tepki Toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, “Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden” diyerek hakaret eden kadın, yolculardan tepki gördü. Yolcular hakaret eden kadına “Ya otobüsten aşağıya in ya da genç kızdan özür dile” diyerek haddini bildirdi.

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İHA

Tesettür üzerinden kadına yönelik hakaret ve psikolojik şiddet, bu kez Bursa’da cereyan etti…

Heykel, Altıparmak, Çekirge, Dikkaldırım ve Hayran caddelerinden ring yapıp Acemler Metro İstasyonu’na yolcu taşıyan otobüse, dün akşam saat 20.00 sıralarında bir kadın bindi.

"Çarşafın temas ediyor, tiksiniyorum"

O kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kızı görünce çılgına döndü.

İddiaya göre kendisine temas eden genç kızı hedefine alan kadın, “Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden” diye bağırmaya başladı.

Kadının bu tavrına şahit olan otobüsteki diğer yolcular da, şaşkına döndü.

Yolcular, tepki gösterdi

Bu sırada korkan ve ağlamaya başlayan genç kıza, yolcular destek verdi.

Hakaret eden kadın ise büyük tepki gördü.

Söylemlerini inkar eden kadın, yolcuların “Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile” demesi üzerine ettiği hakaretleri yuttu ve genç kızdan özür diledi.

"Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor"

Otobüste bulunan yolcuların, “Terbiyesiz in aşağı, saygı duyacaksın. Ahlaksız, tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor, biz de onlardan tiksiniyoruz. Kapat çeneni, böylelerinden nefret ediyorum, insan ayıranlardan.” dediği duyuldu.

Otobüsteki tartışmayı kayda alan kişi, görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya ayaklandı

Kullanıcılar, genç kızı rencide eden ve hakaretler yağdıran kadına demediğini bırakmadı.

Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına “Hadsize haddini bildirmek, yoksula elbise giydirmek gibidir”, “Helal olsun sana Bursa”, “Burası Bursa” gibi yorumlar yapıldı.