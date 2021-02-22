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- Bursa'da TikTok çeken gençler, çatıya çıktı
Bursa'da TikTok çeken gençler, çatıya çıktı
Bir evin çatısına çıkarak tehlikeye aldırış etmeyen 2 genç, TikTok için video çektiği sırada yürekleri ağızlara getirdi.
- İHA
- 22.02.2021 - 13:29
- Güncelleme : 22.02.2021 - 13:39
Bursa'ya bağlı Emek Mahallesi'nde bir evin çatısına çıkan 2 genç, TikTok için video çekmeye çalıştı.
Gençlerin tehlikeli anları, TikTok için video çekmeye çalışırken bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ
Tehlikeye aldırış etmeden alüminyum çatı üzerinde yürüyen gençler, yürekleri ağza getirdi. Gençler video çekimini bitirip aşağıya indi.
Bursa'da TikTok çeken gençler, çatıya çıktı VİDEO