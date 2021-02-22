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    Bursa'da TikTok çeken gençler, çatıya çıktı

    Bir evin çatısına çıkarak tehlikeye aldırış etmeyen 2 genç, TikTok için video çektiği sırada yürekleri ağızlara getirdi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 13:39
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    Bursa'da TikTok çeken gençler, çatıya çıktı

    Bursa'ya bağlı Emek Mahallesi'nde bir evin çatısına çıkan 2 genç, TikTok için video çekmeye çalıştı.

    Gençlerin tehlikeli anları, TikTok için video çekmeye çalışırken bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

    Tehlikeye aldırış etmeden alüminyum çatı üzerinde yürüyen gençler, yürekleri ağza getirdi. Gençler video çekimini bitirip aşağıya indi.

    Bursa'da TikTok çeken gençler, çatıya çıktı VİDEO

    Bursa da TikTok çeken gençler, çatıya çıktı #1

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