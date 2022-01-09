Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
592.659
0.09%
BTXN Coin
33.30
-3.33%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Bursa'da tır devrildi: 20 ton talaş yola saçıldı

    Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinden iniş yapan tır kontrolden çıkarak devrildi. Dorsede bulunan 20 ton talaş yola saçılırken şoför ise yaralandı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da tır devrildi: 20 ton talaş yola saçıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinden iniş yapan sürücü O.N. (36) yönetimindeki 43 HP 827 plakalı talaş yüklü tır, kavşaktan dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

    20 TON TALAŞ YOLA SAÇILDI

    Devrilen tırın dorsesindeki 20 ton talaş yola saçılırken, sürücü ise yaralandı.

    Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa da tır devrildi: 20 ton talaş yola saçıldı #1

    Bursa da tır devrildi: 20 ton talaş yola saçıldı #2

    Bursa da tır devrildi: 20 ton talaş yola saçıldı #3


    Görüş Bildir