Bursa'da tır devrildi: 20 ton talaş yola saçıldı

Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinden iniş yapan tır kontrolden çıkarak devrildi. Dorsede bulunan 20 ton talaş yola saçılırken şoför ise yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinden iniş yapan sürücü O.N. (36) yönetimindeki 43 HP 827 plakalı talaş yüklü tır, kavşaktan dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

20 TON TALAŞ YOLA SAÇILDI

Devrilen tırın dorsesindeki 20 ton talaş yola saçılırken, sürücü ise yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.