Bursa'da tır kazası: Hafif ticari araca arkadan çarptı

DHA
Bursa'nın İngeöl ilçesinde bir tır kazası yaşandı.
Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali O. yönetimindeki 59 AEL 780 plakalı tır, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta bekleyen Süleyman A. yönetimindeki 34 FPS 392 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Araçta 3 kişi yaralandı
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçtaki Fatma K. (50), İsmail A. (26) ve Kerem A. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İnceleme sürüyor
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaiye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından yürütülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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