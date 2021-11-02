Bursa'da tırda çıkan yangında 7 sıfır otomobil ve tır kül oldu

Bursa'da tırda çıkan yangında 7 sıfır otomobil ve tır kül oldu

İnegöl ilçesinde sıfır otomobil taşıyan tırda yangın çıktı. Yangında 7 sıfır otomobil ve tır yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 araç ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan (43) yönetimindeki sıfır otomobil taşıyan tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bursa'da tırda çıkan yangında 7 sıfır otomobil ve tır kül oldu VİDEO

YANGIN YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

TIR İLE 7 SIFIR OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Yangın sonucu 7 adet otomobil araç ile tır kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı.

Otomobillerin yandığını gören sürücü Özcan, alevlere rağmen otomobillerin yanına gitmek isteyince polis tarafından engellendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Güçlükle sakinleştirilen ve ambulansa bindirilmek istemeyen Şerif Özcan, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" diye göz yaşı döktü.

Yangının ardından jandarma ekipleri karayolunu trafiğe açtı.