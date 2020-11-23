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    Bursa'da tırnakçılık yapan 6 kadına gözaltı

    Tırnakçılık yöntemiyle kuyumcuları dolandırmaya çalışan 6 şüpheli kadın, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar, basına tepki gösterdi.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 17:34
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 17:41
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    Bursa'da tırnakçılık yapan 6 kadına gözaltı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi, Elektrik Sokak'ta bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda 6 kadın, yanlarındaki 3 çocuk ile birlikte kuyumculara girdi.

    Şüpheliler, girdikleri dükkanlarda tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık girişiminde bulundu.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Durumu fark eden esnaf, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çarşı esnafının şikayeti üzerine, 6 kadın ve yanlarındaki 3 çocuğu gözaltına alarak emniyete götürdü.

    BASINA TEPKİ GÖSTERDİ

    Gözaltına alınırken polise direnip zorluk çıkaran 6 kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Kameraya neden çekiyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa da tırnakçılık yapan 6 kadına gözaltı #1

    Bursa da tırnakçılık yapan 6 kadına gözaltı #2

    Bursa da tırnakçılık yapan 6 kadına gözaltı #3

    Bursa da tırnakçılık yapan 6 kadına gözaltı #4

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