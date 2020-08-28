Bursa’da top oynayan gençlere saldıran adam, bıçakla kovaladı

“Vururum sizi” diyerek tehdit ettiği çocukları kovalayan adam, saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa’da 3 arkadaş, sokak üzerinde top oynamaya başladı.

Çocukların çıkardığı sesten rahatsız olan bir kişi ise üzerlerine yürüyerek, saldırmaya kalkıştı.

Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken, öfkesini alamayan adam bir de bıçak çekti.

“VURURUM SİZİ” DİYE BAĞIRDI

Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlayan adam, “Vururum, vururum sizi” diyerek tehdit etti.

Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir mahalleli tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı İZLE