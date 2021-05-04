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    Bursa'da toplu taşıma araçları doldu

    Tam kapanma olmasına rağmen toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalık görenleri ürküttü.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:30
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    Bursa'da toplu taşıma araçları doldu

    17 gün sürecek olan tam kapanma devam ediyor.

    Kapanma kapsamında bulaş riskinin azalarak, vaka sayılarının düşürülmesi hedefleniyor.

    Ancak sabah saatlerinde Bursa'dan gelen görüntüler korkuttu.

    Toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalık pes dedirtti.

    SINIRLI SEFERLER İZDİHAMA YOL AÇTI

    Toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanıyor.

    Seferlerin azalmasıyla, özellikle aşı vurulmak ya da tedavi için hastanelere gitmek üzere toplu taşıma kullanan vatandaşlar, araçlarda yoğunluk oluşturuyor.

    Bursa'da toplu taşıma araçları doldu VİDEO

    SOSYAL MESAFE YOK SAYILDI

    Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ulaşım, görenleri ise ürkütüyor.

    Bursa’da bir yolcu minibüsünde yaşanan yoğunluk ise kameralar tarafından görüntülendi.

    Bazı otobüs seferlerinde de sabah saatlerinde yoğunluk yaşanması sebebiyle Burulaş'ın sabah ve akşam seferlerine takviye yapılması istendi.

    Bursa da toplu taşıma araçları doldu #1

    Bursa da toplu taşıma araçları doldu #2

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