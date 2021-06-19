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- Bursa'da topu almak isterken dereye düştü
Bursa'da topu almak isterken dereye düştü
Çocuğunun dereye düşen topunu almak isteyen anne, dereye düşüp yaralandı.
- İHA
- 19.06.2021 - 17:39
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çocuklarıyla hava almaya giden Esra T, (40) çocuklarıyla parkta oynarken çocuğunun topu parkın içinden akan dereye kaçtı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çocuğunun dereye kaçan topunu almak için mücadele eden kadın 10 metre yükseklikteki duvardan dereye düştü.
Burada yaralanan kadının yardımına parkta bulunan vatandaşlar koştu.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
10 metre yükseklikteki duvardan halat yardımıyla yaralı kadının yanına inen itfaiye ekipleri yaralı kadını sedyeyle uzun uğraşlar sonunda düştü yerden çıkarttı.
Yaralı kadın ambulans Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.