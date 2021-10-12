İnegöl ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde durdurulan Cemalettin E.’nin kullandığı motosikletin, ‘çekme belgeli’ olduğu belirlendi. Cemalettin E., 1.300 lira cezayı duyunca fenalaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücülere yönelik uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücü Cemalettin E.’ye (53) ait motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemede, motosikletin "çekme belgeli" olduğu tespit edilince, 1.300 lira para cezası kesildi.

Cezayı duyan Cemalettin E., olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

POLİS EKİPLERİ YARDIMCI OLDU

Tansiyonu çıktığı için kendisini iyi hissetmediğini belirten Cemalettin E.’ye, polis ekipleri yardımcı oldu.

Polis ekiplerinin su ikram ettiği Cemalettin E., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

OTOPARKA ÇEKİLDİ

Hastaneye kaldırılan Cemalettin E., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Motosiklet, çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi VİDEO

