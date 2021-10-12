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    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi

    İnegöl ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde durdurulan Cemalettin E.’nin kullandığı motosikletin, ‘çekme belgeli’ olduğu belirlendi. Cemalettin E., 1.300 lira cezayı duyunca fenalaştı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 13:17
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    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücülere yönelik uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücü Cemalettin E.’ye (53) ait motosikleti durdurdu.

    Yapılan incelemede, motosikletin "çekme belgeli" olduğu tespit edilince, 1.300 lira para cezası kesildi.

    Cezayı duyan Cemalettin E., olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

    POLİS EKİPLERİ YARDIMCI OLDU

    Tansiyonu çıktığı için kendisini iyi hissetmediğini belirten Cemalettin E.’ye, polis ekipleri yardımcı oldu.

    Polis ekiplerinin su ikram ettiği Cemalettin E., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi #1

    OTOPARKA ÇEKİLDİ

    Hastaneye kaldırılan Cemalettin E., tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Motosiklet, çekici yardımı ile otoparka çekildi.

    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi VİDEO

    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi #2

    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi #3

    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi #4

    Bursa’da, trafik cezasını duyan adam baygınlık geçirdi #5

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