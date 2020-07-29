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    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

    Nilüfer'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Ailenin araçtaki muhabbet kuşu polis tarafından korumaya alındı.
    • AA
    • 29.07.2020 - 17:00
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    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

    Üç aracın birbirine girdiği kaza İzmir Yolu'nda gerçekleşti.

    3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Seyir halinde olan Mert E. idaresindeki 16 R 9184 plakalı otomobil, Özlüce Kavşağı'nda aynı yöne giden M.Y'nin kullandığı 16 AIG 304 midibüs ve D.T. yönetimindeki 34 GY 3491 plakalı otomobille çarpıştı.

    SÜRÜCÜNÜN EŞİ, KAZA YERİNDE VEFAT ETTİ

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mert E. ve 4 yaşındaki oğlu Seyit Çınar E. ile ismi öğrenilemeyen annesini araçtan itfaiye ekipleri çıkarttı. Sürücünün eşi Fatmagül E. ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Mert E, oğlu ve annesi ile yaralanan diğer sürücüler M.Y. ve D.T, sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #2

    AİLENİN MUHABBET KUŞU KORUMAYA ALINDI

    Ailenin aracında bulunan muhabbet kuşu, polis ekiplerince koruma altına alındı.

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #3

    TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #4

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #5

    Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #6

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