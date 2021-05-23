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    Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

    Bursa'da meydana gelen kazada otomobil takla atarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 16:09
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    Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde F.T. yönetimindeki 16 AHL 151 plakalı otomobil, Stadyum Caddesi kenarında park halinde bulunan 16 AD 883 plakalı hafif ticari araca çarptı.

    SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

    Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla attı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sürücü F.T'nin ağır yaralı olduğu belirtilirken,diğer yolcunun kontrol için hastaneye götürüldüğü söylendi.

    Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı VİDEO

    Bursa da trafik kazası: 2 yaralı #1

    ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Kazaya sebebiyet veren sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiyesi herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbir aldı. Mudanya emniyeti kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

    Bursa da trafik kazası: 2 yaralı #2

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